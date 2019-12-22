طلبة جامعة البترا ينتجون أفلام قصيرة لمهرجان كرامة لحقوق الإنسان

وطنا اليوم-عمان:شارك طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة من كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا في إنتاج مقاطع تحريكية قصيرة كمقدمة لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان والذي يحتفي هذا العام بنسخته العاشرة تحت مسمى "جيل كرامة".

وأشاد القائمون على المهرجان بمساهمة طلبة البترا بينما أشار رئيس قسم التحريك والوسائط المتعددة الدكتور طارق الريماوي إلى أن التعاون بين جامعة البترا ومهرجان كرامة للسنة السادسة على التوالي يساهم في تعميق الشراكة الثقافية والسينمائية وخدمة المجتمع.

وتمثلت مشاركة طلبة جامعة البترا وهم ديمه عبدو، ومي الكيلاني، وأمينة عبيد، وفارس عليكاج، وسارة الزيات، وعاصم طارق بإعداد مقاطع أفلام تحريكية قصيرة كمقدمة لعروض المهرجان.

ونظم قسم التحريك والوسائط المتعددة عرضا لمجموعة من الأفلام القصيرة ضمن فعاليات العروض الخارجية للمهرجان ضمن الأنشطة اللامنهجية لقسم التحريك والوسائط المتعددة، تناولت مواضيع حقوقية منها الآثار السلبية للحروب، ومواضيع البيئة، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من المواضيع الهامة، وكيفية توصيل الرسالة بلغة بصرية سينمائية وباستخدام تقنيات تحريكية متنوعة تم انتاجها من عدة دول مختلفة.

والتقى طلبة جامعة البترا بالمدير الفني للمهرجان وأحد مؤسسيه المخرج إيهاب الخطيب الذي أكد أهمية إنتاج أفلام تحريكية قصيرة ضمن مشاريع التخرج لطلبة التخصص والمشاركة بهذه الأفلام في مهرجان كرامة وغيره من المهرجانات التي يمكن أن تشكل انطلاقة للطالب في عالم الأفلام المستقلة، نظرًا للمعايير المعتمدة في انتقاء الأفلام المشاركة في مثل هذا النوع من المهرجانات.

وقدم الريماوي شرحًا حول إنتاج الأفلام التحريكية القصيرة عبر استعراض عمله في إنتاج ثلاثة أفلام تم عرضها في مركز هيا الثقافي ضمن برنامج "كرامة أطفال". يشار إلى أن مشاركة جامعة البترا اشتملت أيضًا على تقديم الاستشارة الفنية من قبل الريماوي للأفلام المشاركة في المهرجان حيث أشرف على اختيار الأفلام النهائية لمسابقة "ريشة كرامة" لأفضل فيلم تحريكي قصير، ومشاركة الدكتور منصور الشريف من جمهورية مصر العربية والمحاضر في قسم التحريك والوسائط المتعددة في جامعة البترا كعضو في لجنة التحكيم للمسابقة.