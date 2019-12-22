فوز ثلاث فرق من جامعة البترا بالمرحلة الأولى من جائزة هلت العالمية

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا اختتام مسابقات جائزة "هلت" العالمية على مستوى الجامعة، وتأهلت المشاركات الفائزة بالمرحلة الأولى إلى المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي وصولا للتصفيات النهائية على مستوى العالم للفوز بجائزة مليون دولار.

وفاز بالمركز الأول فريق "Gas Away " للطلبة من كلية تكنولوجيا المعلومات محمود العشي، ودانية الرجبي، وزينة بني دومي وبإشراف الأستاذ عبد الكريم البنا.

وفاز بالمركز الثاني فريق "Waste Pro" للطلبة من كلية العمارة شهد البغدادي، وفاطمة البكري، وعلي المصري.

وفاز بالمركز الثالث فريق "Go Green" للطلبة من كلية تكنولوجيا المعلومات أيهم المصري، وسوزان العبسي، وسعيد القزعة وبإشراف الدكتور أحمد شبيطة.

تعد جائزة "هلت" من أكبر المسابقة العالمية الداعمة للشركات الناشئة، وتهدف المسابقة إلى دفع طلبة الجامعات في العالم لتقديم أفكار لشركات أعمال تساهم في المحافظة على البيئة واستدامتها بناء على أفكار إبداعية وريادية.

وقالت عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتورة نهى الخليلي إن "التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن غيرَ نوعية الوظائف التي تحتاجها بيئة الأعمال، لذا يجب على الشباب التفكير في المستقبل والوظائف الجديدة التي تناسب التطور التكنولوجي وتحافظ على البيئة".

شارك في المسابقة 12 فريقاً من مختلف كليات الجامعة، ونظمها مسؤول المسابقة في جامعة البترا الطالب حسام عميرة ومجموعة من طلاب الجامعة، وتكونت لجنة التحكيم من عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية والدكتور جبر الوديان، ومذيعة قناة رؤيا رندة عازر، ومديرة الموارد البشرية في مجموعة "MBC" روان البزاري.

وقدمت الخليلي في نهاية الحفل الجوائز إلى الفرق الفائزة، والدروع التكريمية للجنة الحكام ومدير مركز الإبداع والريادة الدكتور خليل عمر، ونائب مدير مركز الإبداع والريادة الدكتور ياسر صالح، والطلبة المنظمين والشركات الداعمة.







