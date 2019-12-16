قسم اللغة الإنجليزية بجامعة البترا ينظم ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة ترجم

وطنا اليوم-عمان:استضاف قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا ورشة عمل لمؤسسة "ترجم"، لتعريف الطلبة بمتطلبات سوق العمل من حيث مهارات التواصل مع العاملين في مؤسسات العمل، والتعامل مع مراجعي ترجماتهم.

وأشار رئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور عمر عطاري إلى أن ورشة العمل تضمنت إدراج بعض النصوص من الميدان العلمي للمؤسسة في منهاج القسم، واعتماد المعايير المتّبعة لتقييم جودة الترجمة في عمليات المراجعة والتدقيق في سوق العمل.

وأوضح عطاري أن عقد الورشة يأتي ضمن مفاهيم ومبادئ الجودة والاعتماد الأردني والدولي بضرورة ربط مخرجات التعلّم بحاجات المجتمع المحلّي، وإقامة الشراكات ما بين القسم وبعض مؤسسات الترجمة التي لها دور قيّم في تدريب الطلبة.

وقدمت الورشة تشخيصًا لعمل المترجم داخل المؤسسة بما يزيد من مهارات التواصل مع رؤسائه وزملائه في العمل ومعرفته بالمعايير التي تتبعها تلك المؤسسات لتقييم ومراجعة النصوص.







