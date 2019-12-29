جامعة فيلادلفيا تحتفل بيوم اللغة العربية وموسم الإبداع الأدبي العاشر

وطنا اليوم-عمان:برعاية الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة احتفل قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والفنون بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وموسم الإبداع الأدبي العاشر، الذي أقيم هذا العام بالتعاون مع مدارس وكالة الغوث في شمال عمان" مدارس الأونروا " والطلاب غير العرب من الجامعة الألمانية الأردنية ،ضمن نشاطات القسم التي تسعى إلى إظهار اللغة العربية وعلومها وآدابها وما تتمتع به من ميزات قادرة على مواكبة العصر ومتطلباته .

واقيم الحفل في مدرج فيلادلفيا الذي احتضن الفعاليات التي بدأت بكلمات لعميد كلية الآداب والفنون الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله ورئيس قسم اللغة العربية الدكتورة نداء مشعل وخبير اللغة العربية في وكالة الغوث الدكتور محمد العجل. وخلال الحفل قدم طلاب مدارس وكالة الغوث فقرات متنوعة عن اللغة العربية واستخداماتها، بالاشتراك مع طلاب القسم والجامعة ، كما قدم الطلاب الألمان وصلة غنائية باللغة العربية.

وحضر الحفل الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب الرئيس، والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس والدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة .

يذكر أن قسم اللغة العربية في جامعة فيلادلفيا يُعنى بطلاب المدارس من خلال موسم الإبداع الأدبي السنوي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومهرجان فيلادلفيا للشعراء الشباب، وملتقى القصاصين في كلّ عام.







