وطنا اليوم-عمان – نظمت في جامعة عمان العربية ورشة متخصصة في مجال إدماج البرامج الحاسوبية في علوم هندسة العمارة.

وشارك في الورشة التي نظمها قسم هندسة العمارة في الجامعة 20 طالبا وطالبة من طلبة السنوات: الثالثه و الرابعه و الخامسة في الكلية وتناولت الورشة شرح الجزء النظري والتطبيق العملي على برنامج GRASSHOPPERالمتخصص في التصميم العماري.

و تأتي هذه الورشة ضمن نشاطات قسم هندسة العمارة لتعزيز قدرات الطلبة على استخدام البرامج العلمية الحاسوبية في تخصص هندسة العمارة.

وقدم الورشة المهندس علي موسى يعقوب و هو احد المهندسين المختصين بالبرامج التصميمية لعمارة ال PARAMETRIC ARCHITECTURE باشراف المهندسة علا حبش في مختبر الحاسوب بكلية الهندسة .