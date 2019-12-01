مشاركة مميزة لمدارس طارق بن زياد في احتفال دولي لمكافحة الفساد

وحظيت مشاركة المدارس التي يديرها الاستاذ طارق فريج،والأستاذ إبراهيم فريج بثناء من المشاركين ووزارة التربية والتعليم على جهودها في رفع الوعي بمخاطر الفساد، حيث نفذت المدرسة سلسلة من الانشطة منها تخصيص يوم توعوي عبر إذاعة المدرسة وتنفيذ فقرات في هذا الصدد، وتصميم وتوزيع نشرات تعرف بالفساد ومظاهره.

وفي هذا الصدد، قال مدير المدارس الاستاذ فريج إن مشاركة المدرسة المميزة في الاحتفال السنوي جاءت من خلال تقديم لوحات من تصميم الطلبة و فقرات عبر أثير إذاعة المدرسة لتمثيل إدارة التعليم الخاص.

كما جاءت المشاركة عن طريق تخصيص يوم عبر أثير الإذاعة المدرسيه عن الفساد و اشكاله و طرق نبذه وكيفية حماية المجتمع ، فضلا عن تنفيذ وتصميم لوحات تعبيريه من وحي الطلبه عن مخاطر الفساد، وتوزيع منشورات توعوية على الطلبه عن الفساد تتضمن تعريف الفساد و مظاهره و كيفية معالجته و حماية المجتمع منه.

ومدارس طارق بن زياد تاسست عام ١٩٨٤ للمراحل (الروضة ومن الاول اساسي وحتى الصف العاشر) وتعد من المدارس المرموقة التي خرجت نخبة من القياديين، بفضل إدارتها الحكيمة عى يد مؤسسها ومالكها المربي الأستاذ زياد إبراهيم فريج وعقيلته المغفور لها باذن الله المربية الفاضلة فوزية الصالحي.