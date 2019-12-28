وطنا اليوم-عمان – نظمت جامعة عمان العربية زيارة علمية لطلبة قسم الهندسة المدنية لمشروع شركة الطبيعة للمياه (الترا) في منطقة القسطل.

وتاتي الزيارة التي نفذتها كلية الهندسة في الجامعة من منطلق نهج كلية الهندسة والجامعة في متابعة كل ما هو جديد في المجال الهندسي وربط المادة العلمية بالتطبيق العملي بهدف تعزيز قدرات الطلبة التقنية.

واطلع الطلبة في الزيارة، التي أشرف عليها رئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور عيسى عليان و عضو هيئة التدريس المهندس راكان العلوان على طبيعة المشروع، - منشأه معدنية- والية التنفيذ لكل عنصر انشائي في المشروع وما يميز هذا المشروع كونه جمع بين تصميم الخرسانة المسلحة و تصميم المنشآت المعدنية.

وتاتي هذه الزيارة ضمن نشاطات قسم الهندسة المدنية في الفصل الدراسي الحالي لتتماشى مع الخطة الإجرائية لكلية الهندسة بالتعاون مع القطاع الخاص المعني بالمشاريع الهندسية لتعم الفائدة على الطلبة واكسابهم الخبرات والمهارات الهندسية في مشاريع الهندسة المدنية التطبيقية في الأردن.