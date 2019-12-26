وأوضح مشرف الفريق التطوعي في جامعة البترا الدكتور وليد أبو ريان أن تسمية الفريق جاءت لتوازي دور كريات الدم الحمراء في الجسم وكذلك يهدف إطلاق الفريق إلى بث الحيوية والحياة عبر أعماله التطوعية في كلية الصيدلة والجامعة.

واستعرض أبو ريان أهمية العمل التطوعي وآثاره الإيجابية على كل من طلبة الجامعة والمجتمع. وأكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني على الحاجة الملحة لتفعيل دور الشباب في المجتمع من خلال بوابة العمل التطوعي والرغبة بتكوين نواة شباب صيدلاني مؤثرة على الجانب الإنساني ولا تتوقف فقط عند الجانب العلمي".

وأوضح الدكتور أمجد العريان أن مهنة الصيدلة في الأردن شهدت تطوراً ملحوظاً حتى أصبحت مواكبة لما يشهده العالم، الأمر الذي أدى إلى التوسع في مجالات ممارسات مهنة الصيدلة في العديد من مجالات الرعاية الصحية. قائلا "أصبح عمل الصيدليات لا يقتصر على بيع الأدوية والعقاقير الطبية فقط وإنما توسع في بيع مستحضرات التجميل التي تدخل ضمن الأدوات الصحية والتي تخضع للمعايير الطبية وللرقابة من الجهات الرسمية ومن نقابة الصيادلة".

وأشار العريان إلى دور مركز المعلومات الدوائية والسموم في "فارمسي ون" بتقديم إرشادات طبية في حالات التعرض للسموم حيث أن المركز مرتبط مع مركز القيادة والسيطرة على رقم الطوارئ "911".

وعلى هامش الفعالية قدمت الدكتورة سناء الدويكات من "فارمسي ون " محاضرة تدريبية لطلبة الصيدلة في الجامعة عن المشاكل والأمراض الجلدية وطرق الوقاية والعلاج وكيفية استخدام الأدوية والتقيد بها لتجنب أي مضاعفات.

وشهدت فعاليات إطلاق الفريق التطوعي مشاركة أمين سر مجلس نقابة الصيادلة الدكتور صلاح قنديل، وبمشاركة أعضاء من نقابة الصيادلة وهم الدكتور رامي عواد والدكتور عبد الحليم عليمات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

يشار إلى أن فريق "كريات الدم الحمراء" يمتد في تسع جامعات أردنية ويعتبر أكبر فريق شبابي صيدلاني، ويعمل على تنظيم الأنشطة في المجالات الصيدلانية والعلمية والثقافية والرياضة والاجتماعية والخيرية.