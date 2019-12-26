جامعة البترا تطلق نادي الأمن السيبراني في كلية تكنولوجيا المعلومات

وطنا اليوم-عمان:افتتحت عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا الدكتورة نهى الخليلي نادي الأمن السيبراني في الكلية، وشارك في حفل إطلاق النادي أعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية.

وتأسس النادي بمبادرة من طلبة الكلية بهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني بين كلية تكنولوجيا المعلومات، وضمت هيئة النادي كل من الطلبة محمد طاهر رئيسا، وقصي حسن نائبا للرئيس، ومحمد غطاشة وندى محمد أعضاء مؤسسين، وبإشراف الدكتورة هدى سعادة.

وأشار القائمون على النادي أن النادي سيعمل على تنظيم ورش عمل لاطلاع الطلبة على مستجدات الأمن السيبراني في سوق العمل وربطهم به، إلى جانب توعية الطلبة بقوانين الجرائم الالكترونية وحماية المستخدمين من القرصنة واكتشاف الثغرات في المواقع الالكترونية. كما تضمنت الفعالية مسابقة تحدي شارك فيها مجموعة من طلبة الكلية.

وقال رئيس قسم أمن المعلومات الدكتور وائل هادي إن "النادي يأتي لدعم التخصص الجديد الذي استحدث العام الماضي عن طريق الأنشطة اللامنهجية التي تكمل الخطة الدراسية المطروحة وتوصل المعرفة للطلبة بطرق مشوقة"







