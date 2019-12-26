الرئيسية | شباب و جامعات طلبة البترا يزورون مركز أيتام الأشرفية

وطنا اليوم-عمان:شارك طلبة مساق التربية الوطنية بجامعة البترا في أنشطة مركز أيتام الوحدات في منطقة الأشرفية، ضمن محور خدمة المجتمع المحلي، وأشارت أستاذة التربية الوطنية الدكتورة فاتن قناديلو إلى أن مشاركة الطلبة تمثلت في تقديم تبرعات نقدية وعينية بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة المركز، وذلك بهدف ترسيخ مفهومي التعاون والانتماء لدى أبنائنا الطلبة

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