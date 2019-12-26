براءة اختراع أمريكية للفراجي من جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:حصل عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا الدكتور العراقي شاكر الفراجي على براءة اختراع من مكتبة براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال امن المعلومات وتطبيقاته.

وتمثل اختراع الفراجي ببرمجة لتوليد سلسلة من الأعداد العشوائية باستخدام الحروف والأرقام والحروف الخاصة من أية لغة، بهدف الاستفادة منها في التوزيع العشوائي للأعداد المنتجة بهذه الطريقة في مجال أمن المعلومات وتطبيقاته المختلفة