جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع جامعة شيان الصينية

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة فيلادلفيا ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم مع جامعة سيان للدراسات الدولية XI'AN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY ممثلة بمدير الجامعة الأستاذ الدكتور وانغ جويونجي اتفاقية تعاون بين الجامعتين ، والتي تهدف الى تعزيز البرامج الاكاديمية والبعثات المشتركة والتبادل الطلابي بين الجهتين والمساهمة بتبادل الخبرات والبحوث العلمية والدراسات العليا والإشراف المشترك عليها.

وتحدث مستشار الجامعة الاستاذ الدكتور مروان كمال إلى أهمية دور التبادل الثقافي والعلمي والطلابي للباحثين والطلبة في إغناء آفاقهم الثقافية والعلمية وتوسيع مداركهم الاجتماعية، وتحفيز الباحثين على الابتكار وتبادل الخبرات وان جامعة فيلادلفيا منفتحة على الجامعات العالمية لا سيما الآسيوية ، وتسعا دائما الى التشبيك وتبادل الخبرات والتجارب الأكاديمية مع نظيراتها من الجامعات الصينية خصوصاً في مجال تدريس اللغة الصينية .

وأشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجامعة وتطلعاتها التي تسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة حيث نصت الاتفاقية على تبادل أعضاء هيئة التدريس وعقد البرامج والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة الثقافية كما نصت الاتفاقية على تبادل الزيارات بين طلبة الجامعة والإشراف على المجلات العلمية والاستفادة من البرامج والمنح الدراسية والخبرات العلمية والأكاديمية بين الجانبين.

ومن جانبه أعرب الدكتوروانغ جويونجي عن بالغ شكره وتقديره لجامعة فيلادلفيا على حسن الاستقبال والإهتمام في توثيق أواصر التعاون المشتركة حيث استعرض جويونجي في نبذة عن جامعته والخدمات التي تقدمها للطلبة والباحثين مبدياً استعداده للتعاون في مجال التبادل الطلابي والأكاديمي كخطوة أولى نحو بناء علاقات أكاديمية وثقافية وطيدة مع الجامعة .

وذكر أن جامعة شيان تحتوي على 56 كلية، ولها من الخبرة 40 سنة في مجال تعليم اللغة الصينية للناطقين بغيرها. وتطرح برامج تعليمية في 28 لغة عالمية، وتسعى إلى إرسال طلبتها الدارسين للغة العربية لتعلم اللغة في الجامعات العربية مشيداً بسمعة جامعة فيلادلفيا وتميزها عن غيرها من الجامعات على المستويين المحلي والدولي.

وحضر الاتفاقية من جانب جامعة شيان الصينية الاستاذ الدكتور سلامة البلوي مستشار مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية للوطن العربي وعميد كلية اللغة الصينية الدكتور وو يونغ جي وعميد كلية الدراسات الشرقية الدكتور مافوده وحضر من جانب جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية ومستشاري الرئيس الاستاذ الدكتور محمد أمين عواد والدكتور ابراهيم بدران .

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع حيث قام الدكتور رئيس الجامعة بتقديم درع جامعة فيلادلفيا للدكتوروانغ جويونجي تقديراً لجهوده الخيرة في توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجامعتين .



