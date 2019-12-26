الرئيسية | شباب و جامعات كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية تشارك في احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد

وطنا اليوم-عمان:في إطار رسالة الكلية وتفاعلها الدائم مع أنشطة الهيئات والمؤسسات الوطنية، شاركت كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية في الفعالية التي أقامتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة الدكتور مهند حجازي وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجاءت تحت عنوان " لا للفساد فلننهض بالبلاد" .

وأقيمت الفعالية في مدينة الحسين للشباب بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يحتفى به في التاسع من كانون الأول من كل عام، حيث شارك في الاحتفال والجلسات الحوارية مندوباً عن كلية الحقوق كل من الدكتور رامي أبو ركبة والمدرس ماجد الشوابكة

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر