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كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية تشارك في احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد
وطنا اليوم-عمان:في إطار رسالة الكلية وتفاعلها الدائم مع أنشطة الهيئات والمؤسسات الوطنية، شاركت كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية في الفعالية التي أقامتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة الدكتور مهند حجازي وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجاءت تحت عنوان " لا للفساد فلننهض بالبلاد" .
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