الرئيسية | شباب و جامعات محاضرة توعوية في "صيدلة" جامعة عمان الأهلية عن أخطار المخدرات

وطنا اليوم-عمان:استمراراً للحملة التوعوية التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات في الجامعات الأردنية عقدت كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية يوم الاثنين الموافق 23/12/2019 محاضرة توعوية للطلبة ألقاها النقيب نبيل الرواشدة من إدارة مكافحة المخدرات تناول فيها الحديث عن أخطار المخدرات على الفرد والمجتمع وعن محاور عمل الإدارة الثلاثة من مكافحة ووقاية وعلاج من المخدرات

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