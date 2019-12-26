مجموعة مدارس الجامعة – بنين - تحرز المركز الثالث ببطولة كرة القدم للمدارس

وطنا اليوم-عمان:حققت مجموعة مدارس الجامعة قسم البنين المركز الثالث على مستوى تربية لواء الجامعة في بطولة كرة القدم للمدارس الخاصة والحكومية التي شارك فيها اكثر من ستون مدرسة موزعة على اربع مجموعات حيث تاهلت مدارس الجامعة بطل المجموعة الثانية بعدما فازت على مدارس ليمار والاوائل وزيد بن حارثة والكلية العلمية الاسلامية ، كما حققت المدارس ايضا المركز الاول لبطولة المرحوم الدكتور احمد الحوراني وايضا المركز الاول في بطولة المنهل العالمية للمدارس الخاصة وكذلك المركز الثاني في بطولة تارسانطة لكرة القدم.

وقدمت مجموعة مدارس الجامعة الشكر الكبير لرئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ولمشرفة المدارس السيدة نادية الحوراني ولمدراء المدارس على دعمهم واهتمامهم بانشاء ودعم الفرق المدرسية والشكر لمديرة العلاقات العامة السيدة سعاد غزال ولشركة بلدنا الداعم الاول لفريق كرة القدم ولمعلمي التربية الرياضية الاستاذ سيف الكسواني والاستاذ علاء شبانة على كل ما قدموه من جهود للوصول الى هذه الانجازات.