نشاط تفاعلي لجمعية الثقافة الرياضية في جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:(الثقافة الرياضية.. واقع وطموح) كان عنوان ورشة العمل التي شهدها مسرح جامعة البترا بمبادرة مشتركة من جمعية الثقافة الرياضية وجامعة البترا ونادي العاملين في الجامعة برعاية رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا الذي أناب عنه الدكتور تيسير أبو عرجة

وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من قبل طلبة الجامعة الذين قدموا سلسة مقترحات لتعزيز مفهوم ومصطلح الثقافة الرياضية.

تخللت الورشة عدة كلمات ومداخلات لكل من الدكتور تيسير أبو عرجة نائب رئيس جامعة البترا، والدكتور أحمد الخطيب رئيس نادي جامعة البترا، والدكتور مدير عام مدينة الحسين للشباب الرئيس الفخري لجمعية الثقافة الرياضية عاطف رويضان ورئيسة جمعية الثقافة الرياضيةالدكتورة منال بزادوغ، ورئيس اللجنة الرياضية في نادي جامعة البتراالدكتور إياد الملاح، والمدرب الوطني الكابتن جمال محمود.

وأجمع المتحدثون على أهمية الانفتاح على كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص من قبيل وزارة الشباب، واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية وقطاع الأندية وكافة وسائل الإعلام والجامعات والمدارس والكليات، بهدف تسليط الأضواء على مفهوم الثقافة الرياضية وأهمية تنفيذ سلسلة من المبادرات تحت شعار "لا للتعصب" تعزيزا لمفهوم التنافس الشريف واللعب النظيف".







