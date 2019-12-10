 وطنا نيوز -جامعة فيلادلفيا تلتقي بوفد من مجلس التطوير التربوي من لواء عين الباشا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
جامعة فيلادلفيا تلتقي بوفد من مجلس التطوير التربوي من لواء عين الباشا
التاريخ : 24-12-2019 07:57:19 المشاهدات: 873

وطنا اليوم-عمان:استقبل الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا في مكتبه وفد من مجلس التطوير التربوي في لواء عين الباشا برئاسة الدكتور عبد العزيز بنات بهدف مناقشة القضايا التربوية والاجتماعية وتعزيز برامج التعاون بين الجامعة والمجلس لخدمة ابناء المجتمع المحلي وللاطلاع على انجازات الجامعة والخدمات المقدمة للطلبة .

بدوره رحب رئيس الجامعة بالضيوف مؤكدا ان رسالة الجامعة تضع من اولوية اهدافها تقديم كل ما يلزم لخدمة المجتمع المحلي. وخلال اللقاء تم التباحث في وضع آلية لدعم القطاع التربوي ومنح خصومات خاصة لطلبة اللواء.

من جهته، أشار الوفد الى أن جامعة فيلادلفيا هي صرح علمي يعد نموذجاً للمؤسسات الوطنية الناجحة، مشيدا بالسمعة الطيبة للجامعة ومخرجاتها الأكاديمية الرصينة وتميزها في إقامة الفعاليات والنشاطات التي تدعم أبناء المجتمع المحلي .

حضر اللقاء من جانب الجامعة الاستاذ الدكتور غازي الصباريني و السيد عيسى العدوان عضو في مجلس التطوير التربوي والسيدة سحر العايدي منسقة المدارس المركزية في لواء عين الباشا . 



تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق