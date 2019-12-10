جامعة فيلادلفيا تلتقي بوفد من مجلس التطوير التربوي من لواء عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:استقبل الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا في مكتبه وفد من مجلس التطوير التربوي في لواء عين الباشا برئاسة الدكتور عبد العزيز بنات بهدف مناقشة القضايا التربوية والاجتماعية وتعزيز برامج التعاون بين الجامعة والمجلس لخدمة ابناء المجتمع المحلي وللاطلاع على انجازات الجامعة والخدمات المقدمة للطلبة .

بدوره رحب رئيس الجامعة بالضيوف مؤكدا ان رسالة الجامعة تضع من اولوية اهدافها تقديم كل ما يلزم لخدمة المجتمع المحلي. وخلال اللقاء تم التباحث في وضع آلية لدعم القطاع التربوي ومنح خصومات خاصة لطلبة اللواء.

من جهته، أشار الوفد الى أن جامعة فيلادلفيا هي صرح علمي يعد نموذجاً للمؤسسات الوطنية الناجحة، مشيدا بالسمعة الطيبة للجامعة ومخرجاتها الأكاديمية الرصينة وتميزها في إقامة الفعاليات والنشاطات التي تدعم أبناء المجتمع المحلي .

حضر اللقاء من جانب الجامعة الاستاذ الدكتور غازي الصباريني و السيد عيسى العدوان عضو في مجلس التطوير التربوي والسيدة سحر العايدي منسقة المدارس المركزية في لواء عين الباشا .