رسالة ماجستير في جامعة البترا تبتكر نظامًا لإنفاذ الدواء عبر الجلد

وطنا اليوم-عمان:قدمت رسالة ماجستير في جامعة البترا تركيبة دوائية تعمل على إنفاذ الدواء الخاص بمرضى الفصام عبر الجلد بدلا من الفم، للتغلب على صعوبة تناول الدواء لمرضى الاضطراب ثنائي القطب عبر الفم.

وحصل الطالب سيف دعدوع على درجة الماجستير بعد مناقشة رسالته في جامعة البترا حول تطوير نظام "سهل الانصهار" لإعطاء دواء "الرسبيردون" عبر الجلد، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور فيصل العكايلة والدكتور ماجد فضة والدكتور ناصر ادكيدك والدكتور مياس الريماوي والدكتورة إسراء العاني.

وتعتبر هذه التركيبة الأولى من نوعها لمستحضر الرسبيردون داخل نظام سهل الانصهار والتي تعطى عبر الجلد لمرضى "الاضطراب ثنائي القطب"، وذلك لعلاج الأمراض النفسية وحيث أن هنالك صعوبة في إعطاء الدواء لهؤلاء المرضى عن طريق الفم فتم تطوير التركيبة لتعطى عبر الجلد لتكون عونا للمريض في تناول الدواء.

تم فحص الصفات الفيزيائية والكيميائية للدواء داخل النظام سهل الانصهار حيث أثبت النظام قدرته على المحافظة على ثبات الدواء وزيادة نفاذيته عبر الجلد البشري. وتم فحص أمان النظام الجديد خلال دراسة تأثير تهيج الجلد على فئران التجارب وأشارت النتائج إلى عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على الجلد.