جامعة فيلادلفيا في زيارة إلى منطقة الباقورة

وطنا اليوم-عمان:احتفالاً باسترجاع منطقة الباقورة الأردنية، نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا زيارة لمنطقة الباقورة، شارك فيها وفد من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات ويرافقهم مشرفون من الجامعة حيث قام الوفد بجولة واسعة داخل حدود منطقة الباقورة، واستمع إلى شرح وافٍ من الضباط المسؤولين في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية عن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام، ولأهمية المنطقتين التاريخية .

جاءت هذه الزيارة لتأكيد التفاف الأسرة الأردنية حول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في قراره بوقف ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام. و تنمية الحس الوطني لدى الطلبة وتعزيز انتماءهم لوطنهم .

وأعربت الوفد عن سعادته بهذه الزيارة، وقدموا التهنئة لجلالة الملك وللأسرة الأردنية الواحدة بإنهاء هذين الملفين في اتفاقية السلام بجهود جلالة الملك، وأكدوا المضي قدماً في الدعم والتأييد للقيادة الهاشمية والوقوف إلى جانب جلالته في قراراته التي تصب في مصلحة الوطن .

وأثنى الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة على هذه الزيارة مؤكداً أن الجامعة من خلال هذه الزيارة والفعاليات التي تقيمها فإنها تعمل على تعزيز قيم الانتماء لثرى الوطن والولاء لقيادته، وهذا فيه تقدير لمواقف الشعب الأردني وتضحياته الجِسام، كما تهدف الجامعة من خلال الزيارات للاماكن التاريخية إلى ترسيخ حب وعشق الطلبة لثرى وطنهم الغالي والتعرف إلى هذه المناطق وبأهميتها مما يعزز وطنيتهم وارتباطهم بالأرض، مشيداً بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أمر الحكومة ووجهها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء العمل بالملحقين، واسترداد الأراضي الأردنية واستعادة السيادة الكاملة عليها والذي يؤكد أن الأردن دولة قوية ذات سيادة مدعومة بعزيمة قائد شجاع وشعب يقف خلف قائده بكل عزيمة ويمتلك خياراته وسيادته على قراره وأرضه .