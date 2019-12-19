هندسة البترا تستضيف رئيس هيئة أرض فلسطين عبر السكايب

وطنا اليوم-عمان:دعمًا للمشاركات الدولية للطلبة، استضاف قسم هندسة العمارة بكلية العمارة والتصميم بجامعة البترا بإشراف الدكتور ياسر ابو هاشم رئيس القسم في جامعة البترا الدكتور سلمان أبو ستة رئيس هيئة أرض فلسطين ومقرها بريطانيا وذلك عبر تقنية السكايب، للحديث عن مسابقة إعادة إعمار قرى فلسطين المدمرة والتي تنظمها الهيئة بنسختها الرابعة لهذا العام. وتم افتتاح اللقاء بعرض فيديو لمبادرة (كنا وما زلنا) التي أطلقتها منصة (لمّة) والتي يوثق من خلالها طارق البكري لقرى فلسطين وشعبها وحاراتها وبيوتها. وقد عبّر الدكتور أبو ستة في لقائه مع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية عن امتنانه لمشاركة طلبة مشاريع التخرج في القسم في هذه المسابقة الدولية التي يشارك بها جامعات من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا. كما استضاف القسم المهندس يزن نصر الله أحد خريجي قسم هندسة العمارة في جامعة البترا والذي حصد الجائزة الأولى للمسابقة لعام ٢٠١٨، إضافة إلى المهندسة أسيل حمدان إحدى خريجات القسم كذلك للحديث عن مشاركتها في المسابقة العام الماضي.

يذكر بأن ‏المهندسة روان خطاب مساعد البحث والتدريس في قسم هندسة العمارة قد قامت بإدارة هذا اللقاء والتنسيق له، بمساعدة كل من المهندس يزن نصر الله والجمعية الطلابية في الكلية



