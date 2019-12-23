طلبة فيلادلفيا يزورون مركز الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بأهمية المساهمة في خدمة المجتمع المحلي، وتجسيدا لمعاني التعاون والإنتماء والولاء للوطن، قامت مجموعة من طلبة صيدلة فيلادلفيا بزيارة لمركز الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة الكائن في منطقة الجندويل، بإشراف الدكتور محمد بيان/ أستاذ مساعد في كلية الصيدلة.

وتخلل الزيارة تقديم بعض الهدايا الرمزية للأطفال ومشاركتهم في بعض الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى تناول وجبة الإفطار، وفي نهاية الزيارة شكر الدكتور محمد بيان إدارة المركز على حفاوة الاستقبال وأثنى على دور جامعة فيلادلفيا على الدعم المتواصل لمثل هذه النشاطات التي تهدف إلى تطوير مهارات الاتصال والتواصل لدى الطلبة وتعزيز مبادئ التراحم والانتماء لديهم.



