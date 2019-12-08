رسالة ماجستير في عمان العربية بحضور السفير اليمني

وطنا اليوم-عمان:نوقشت في جامعة عمان العربية رسالة ماجستير للطالبة اليمنية تيسير يحيى ناصر المطري ، من الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية، فكانت مميزه بعرضها وتمكنها من رسالتها التي تمثل قضية شخصية وعامة على السواء، فجاءت بعنوان (المشكلات التي يواجهها طلبة المرحلة الثانوية من ذوي الاعاقة البصرية في مدارس الدمج الحكومية في الجمهورية اليمنية)،وحضر المناقشة السفير اليمني علي أحمد العمراني.

وخلصت الدراسة إلى وجود مشكلة بمستوى مرتفع يواجهها الطلبة من ذوي الاعاقة البصرية حيث جاءت المشكلات الادارية والمالية في الترتيب الاول، ثم المشكلات الاكاديمية والكوادر العاملة، واخيرا المشكلات الاجتماعية والانفعالية.

وتوصلت الدراسة إلى ان الاحتياجات المادية الدراسية اللازمة هي من أكثر المشكلات التي يعاني منها الطلبة من ذوي الاعقاة البصرية، كما تبين ان المعلمين يتفقون بشكل أعلى من الطلبة حول وجود مشكلات مادية وإدارية.

وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص اعتماد كاف لتوفير التجهيزات والوسائل والمستلزمات الخاصة بتعليم ذوي الاعقاة البصرية، وتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة للطوادر التعليمية لانجاح عملية إدماج الطلبة ذوي الاعاقة البصرية.

وتكونت لجنة المناقشة من: الدكتورة لينا المحارمة رئيسا ومشرفا، والدكتور هيام التاج عضوا، والاستاذ الدكتور جميل الصمادي عضوا خارجيا.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم لدى استقباله السفير اليمني علي أحمد العمراني في مكتبه اليوم عن فخره بهذا البحث وهذا الجهد الذي يكرس بالاضافة لجودته أنه يمثل قضية تحتاج للاهتمام وتسليط الضوء عليها وإجاد الحلول لإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات الاكاديمية الجامعية، مبينا أن جامعة عمان العربية أخذت على عاتقها مسؤولية توفير البيئة المناسبة لأدماج ذوي الاعاقة وفق المعايير الدولية الاممية فعلى سبيل المثال وفرت الجامعة الرمبات (الممرات) اللازمة لاستخدام ذوي الاعاقة الحركية وغيره من شروط الادماج.







