الرئيسية | شباب و جامعات عطلة رسمية في عمان العربية يومي 25/12/2019 و 1/1/2020

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم تعطيل الجامعة يومي الأربعاء الموافقين 25/12/2019 و 1/1/2020 بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. واستثنى القرار من تقتضي طبيعة عمله خلاف ذلك ضمن برنامج يحدده العميد أو المدير المعني. وقدم رئيس الجامعة التهاني لأسرة الجامعة بالعام الجديد سائلاً المولى القدير أن تكون سنة خير وبركة على الجميع.

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