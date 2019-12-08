بحضور عدد من السفراء والملحقين الثقافيين..افتتاح معرض وبازار الطلبة العرب في عمان الأهلية

وطنا اليوم-عمان:افتتح رئيس جامعة عمان الأهلية ا.د. ساري حمدان، يوم الاحد الموافق ٢٢/١٢/٢٠١٩، معرض وبازار الطلبة العرب في مجمع الارينا الثقافي، والذي جاء بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.

وحضر حفل الافتتاح السفير القطري سعود بن ناصر آل ثاني والملحق الثقافي القطري حمد بن عبدالله ال محمود الشريف وسفير جمهورية العراق في الأردن حيدر العذاري والملحق الثقافي العراقي د.حيدر كامل زيدان، ونائب رئيس البعثة في السفارة العُمانيّة المستشار فيصل بن سلطان الحوسني، ورئيس قسم الشؤون الاكاديمية في السفارة العُمانيّة د. ابراهيم ابو قديري، ورئيس البعثة في عمان والوزير المستشار في السفارة السورية د. يوسف الشوم والملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت لدى الأردن د. بدر المطيري والمستشار المصري عمر يسري وعدد من المندوبين عن سفارات الدول العربية الاخرى.

وشارك في الفعالية كل من الدول التالية: (فلسطين، لبنان، سوريا، مصر، اليمن، العراق، قطر، عُمان، الكويت بالاضافة الى الاردن )، حيث قام راعي الحفل والضيوف باجراء جولة على جميع الاماكن المخصصة لكل دولة، وتم الاطلاع على ابرز ما يميز كل دولة عربية مشاركة من حرف يدوية ومأكولات شعبية والعديد من المنتوجات الاخرى التي لقيت اعجاب الحاضرين.

كما وحضر حفل الافتتاح عميد شؤون الطلبة د. مصطفى العطيات والسيدة ايناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية وعدد من العمداء واعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وحشد كبير من المدعويين و الضيوف.

ويذكر ان معرض الطلبة العرب في جامعة عمان الاهلية يشهد تميزا لافتا عاماً تلو آخر نظرا للمشاركة الواسعة وحسن التنظيم والحضورالحاشد للطلبة والضيوف.







