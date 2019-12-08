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بحضور عدد من السفراء والملحقين الثقافيين..افتتاح معرض وبازار الطلبة العرب في عمان الأهلية
وطنا اليوم-عمان:افتتح رئيس جامعة عمان الأهلية ا.د. ساري حمدان، يوم الاحد الموافق ٢٢/١٢/٢٠١٩، معرض وبازار الطلبة العرب في مجمع الارينا الثقافي، والذي جاء بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
وشارك في الفعالية كل من الدول التالية: (فلسطين، لبنان، سوريا، مصر، اليمن، العراق، قطر، عُمان، الكويت بالاضافة الى الاردن )، حيث قام راعي الحفل والضيوف باجراء جولة على جميع الاماكن المخصصة لكل دولة، وتم الاطلاع على ابرز ما يميز كل دولة عربية مشاركة من حرف يدوية ومأكولات شعبية والعديد من المنتوجات الاخرى التي لقيت اعجاب الحاضرين.
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