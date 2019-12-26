كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا تعقد لقائها مع الإدارة العليا في الجامعة

وطنا اليوم-عمان: عقدت كلية الأعمال لقائها مع معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة وعطوفة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد (مستشار رئيس الجامعة) وبحضور الأستاذ الدكتور نائب الرئيس وعميد الكلية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وقد تحدث معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة عن المستجدات والمتغيرات في مجال التعليم الأكاديمي الخاص, والتحديات التي تواجهها الجامعات الخاصة في هذا المجال, حيث تم التأكيد على ضرورة أن تحافظ جامعة فيلادلفيا على الصورة الذهنية الإيجابية كجامعة طليعية متقدمة, تعنى بتقديم كل ما هو جديد من البرامج والخدمات التعليمية, والتي تستشرق احتياجات السوق المحلي والإقليمي, وتركز على جودة العملية التعليمية.

كما أكد معالي المستشار على أهمية ترسيخ مفهوم التواصل المستمر بين أعضاء أسرة الجامعة الواحدة والعمل الجماعي بروح الفريق لتحقيق رسالة الجامعة في تقديم مخرجات تعليمية ذات جودة عالية وجذابة في سوق العمل.

وقد تم مناقشة الأفكار والمقترحات التي طرحها أعضاء هيئة التدريس والتي تتعلق بكيفية تطوير البرامج الأكاديمية الحالية والتفكير في طرح برامج جديدة.

وفي نهاية اللقاء تم تناول وجبة غداء احتفاءً بهذه المناسبة