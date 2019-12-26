وطنا نيوز -"عمان العربية" تنظم مسابقة ثقافية لتعزيز قيم المواطنة لطلبة المدارس

وطنا اليوم-عمان – كرمت جامعة عمان العربية اليوم السبت طلبة المدارس الفائزين بالمسابقة الثقافية للمدارس الثانوية في الممكلة.

ونظمت الجامعة المسابقة ، التي رعاها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم، بحضور العمداء و الطلبة الفائزين وأولياء الأمور ومدراء المدارس وأعضاء هيئة التدريس.

وتأتي المسابقة، التي تنظم لأول مرة، من منطلق تعميق مفاهيم المواطنة والانتماء لدى الطلبة، حيث تناولت محاور المسابقة الأربعة: محور عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويوم الكرامة، وعيد الاستقلال، والقدس في عيون الهاشميين.

وتنافس الطلبة المشاركون والذي مثلوا مدارس الممكلة (الحكومية والخاصة)، على إظهار اعمق معاني ودلالات هذه المناسبات الوطنية من خلال الشعر او الكتابة النثرية والرسومات.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة، خلال خفل التكريم إن هذه المسابقة تعد واحدة من مصادر تعزيز السلوك لدى الطلبة وتعظيم وتعزيز معاني الانتماء للوطن والقيادة الهاشمية لدى طلبة المدارس في بواكير أعمارهم التي تتطلع لتكريس وتحديد المفاهيم الوطنية، مبينا أن هذه المسابقة هي أول مسابقة ضمن سلسلة من المسابقات ستنظمها او تشارك فيها الجامعة ومنها مسابقة أيضا لطلبة المدارس بتنظيم من قسم الشريعة في كلية القانون للتنافس على حفظ القرآن والحديث النبوي الشريف، وهناك أيضا مسابقة على مستوى الوطن ستنطلق العام المقبل حول "العالم الصغير" يشارك فيها طلبة المدارس باختراع او بحث علمي.

وأضاف أن هذه المسابقات وغيرها نحن بامس الحاجة لها لصقل جيل على مفهوم المواطنة الصالحة، "فالوطن يحتاج منا الكثير.. فهو دائما وأبدا.. أولا".

وجرى تقييم الاعمال المشاركة بالمسابقة، من قبل لجنة تقييم الاعمال الأدبية، وفق محاور : ملاءمة المحتوى للمناسبة، وسلامة اللغة، وصورة الاخيلة، وجودة السبك، وعلامات الترقيم، والتقنيات الفردية، في حين تولت لجنة ثانية تقييم الرسومات واللوحات واستندت لمعايير هي : الألوان، والنسب الصحيحة، والأشخاص، والتناسب الحقيقي، والخيال، والتعبير عن موضوع المناسبة.

وفاز بالمسابقة الطلبة : إسراء محمد أبوغازي وسارة حسام شتات عن جائزة محور القدس في عيون الهاشميين، ودينا وائل القواقزة في المركز الثاني عن محور القدس في عيون الهاشميين، والمركز الثالث: منى شوقي المصري وزيد خلدون العمايرة، وفي محور يوم الكرامة، فازت بالمركز الأول الطالبة شذى أدريس، والمركز الثاني رهف صندوقة، والثالث، ميسون رصرص وسجى أمين، وفي محور عيد ميلاد جلالة الملك، فازت بالمركز الأول : آلاء محمد أبوجبين، ومحور عيد الاستقلال ، فازت بالمركز الأول إسراء المغاريز، والثاني علا السيد.

وتكونت اللجنة الثقافية العليا المشرفة على المسابقة من : رئاسة الدكتور عودة ابوسنينة، الأستاذ في كلية العلوم التربوية والنفسية ،وعضوية كل من: مساعد رئيس الجامعة لشؤون الاعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج ، ورئيس قسم الإدارة وإدارة الموارد البشرية الدكتور خالد بني حمدان.

وتكونت لجنة تقييم الاعمال الأدبية من : الدكتورة لينا الجراح، والدكتورة ميسر الشوره، في حين تكونت لجنة تقييم الرسومات من الدكتورة نجوى البكري.