وطنا نيوز -"عمان العربية" تشارك في مؤتمر دولي في إدارة الاعمال

وطنا اليوم-عمان - شاركت جامعة عمان العربية في مؤتمر دولي في إدارة الاعمال، تضمن مناقشة 27 بحثا علميا محكما.

وتناول المؤتمر الذي شارك فيه الدكتور صخر النجداوي من كلية الاعمال في الجامعة، والذي عقد في هولندا واستمر يومين، بحث دور المنظمات متعددة الجنسيات في دعم الاقتصادات العالمية و الدور الذي تلعبة المنظمات الريادية في تقليل معدلات البطالة المرتفعة عالميا و تقييم أعمال الشركات الصناعية حول الممارسات البيئية و حماية كوكب الأرض.

وشارك في المؤتمر نحو 40 خبيرا من دول بريطانيا و هولنداو تركيا و قبرص و جنوب افريقيا وغانا وكوريا الجنوبية ، بالإضافة للأردن.

وجاءت الورقة البحثية التي قدمها الدكتور صخر النجداوي ، وشارك في إعدادها، بالإضافة للدكتور النجداوي، أعضاء هيئة التدريس : الدكتور رامي هنانده، والدكتور عمار المنصور، بعنوان ) تأثير تعليم ريادة الأعمال على النوايا الإبداعية المبتكرة: الدور الوسيط لعقلية ريادة الأعمال: الأدلة من جامعة عمان العربية).

وخلصت هذة الدراسة الى ان الجامعة تسير في الطريق الصحيح في مجال تعليم ريادة الاعمال و دعم المشاريع الناشئة ، و قدمت بعض التوصات الى رئاسة جامعة عمان العربية حول ضرورة زيادة الاهتمام بالبرامج غير المنهجية لتعليم ريادة الاعمال و خاصة البرامج التي تطرحها حاضنة الاعمال لما لها من اثر كبير على توجية الطلبة نحو انشاء مشاريع ابتكارية.