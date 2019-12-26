تمريض فيلادلفيا تشارك في اجتماع الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية

وطنا اليوم-عمان:شاركت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا في الاجتماع الحادي والعشرون لمجلس الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية في رحاب جامعة الاسكندرية في جمهورية مصر ممثلة بنائب عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم محمد بطيحة في الفترة الواقعة ما بين 7-9 كانون أول 2019.

وقد شارك بالاجتماع حوالي 40 عميد يمثلون مختلف كليات التمريض العربية. وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدة طلبات عضوية جديدة لكليات التمريض العربية. والموافقة على تقارير لجان الجمعية والنشاطات التي قامت بها الجمعية لعام 2019.

وخلال الاجتماع تم المصادقة على تشكيل المركز التنفيذي لمركز التميز للبحث العلمي، وتم الموافقة على اطلاق المجلة التمريضية التابعة للجمعية وهي بصدد الدخول الى قواعد البيانات العالمية مثل (Scopus).

وقد تم تكريم الفائزين بجوائز التميز للعام 2019 وقد تم اعلان موعد بدء التقدم لجوائز العام القادم من 1/1/2020 الى 31/5/2020.

وتم عرض ميزانية الجمعية وتم المصادقة على الموازنة المقترحة. وكذلك تم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للعامين 2020/2021. وكذلك تم اطلاق الخطة الاستراتيجية للجمعية 2019-2023.

وكذلك تم التوصية بأن يتم الاحتفال بالأسبوع العالمي للممرضات 20/20 وهو اليوم العالمي للتمريض للإشارة إلى اسهامات الممرضات في المجتمع.

وتزامن اللقاء مع عقد ورشة عمل مكثفة بعنوان "معايير الجودة والاعتماد المحلية والدولية" وذلك من أجل تعزيز ونشر ثقافة ضمان الجودة في كليات التمريض العربية.







