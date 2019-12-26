 وطنا نيوز -مبادرة مجتمعية تطلقها كلية تقنية المعلومات في عمان الأهلية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مبادرة مجتمعية تطلقها كلية تقنية المعلومات في عمان الأهلية
التاريخ : 16-12-2019 01:16:20 المشاهدات: 1539

وطنا اليوم-قامت كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية الخميس الماضي 12-12-2019 بمبادرة مجتمعية تستهدف النساء العاملات لتدريبهن على التسويق الالكتروني من خلال إنشاء صفحة تجارية متميزة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " لتسويق منتجاتهن أو خدماتهن، حضرها مجموعة من سيدات المجتمع الاعضاء في جمعية العفاف الخيرية.

 وقد قدم المبادرة طلبة من الكلية هم: أسامة أبو مطير ومحمد عودة بمشاركة أعضاء من الهيئة التدريسية وهم: (د. عبد الرحمن حمزة – د. مي الطهراوي – د. مصلح أبو الحاج – د. موفق أبو الهيجاء – م. سمية الخطيب) ومشرفة المختبر السيدة منال العويسي وبتنظيم من عضو هيئة التدريس م. خلود نيروخ عضو اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع في الكلية.

وقد أبدت السيدات الحضور رغبتهن في المشاركة بمبادرات مستقبلية مماثلة. كما أبدت الكلية استعدادها لإقامة المزيد من هذه المبادرات الهادفة والمجدية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق