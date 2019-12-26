فيلادلفيا تلتقي بمجلس التطوير والتعلم عن بعد في الجامعة

وطنا اليوم-عمان:التقى معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيلادلفيا وبحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم بعميد وأعضاء مجلس عمادة التطوير والتعلم عن بعد,

واشار كمال مستشار الجامعة الى أهمية تطوير عمليتي التعليم والتعلم وتعزيزهما من خلال توفير بيئة اساسية محفزة للتعليم التفاعلي والمساهمة في خلق بيئة تعليمية وتطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وتنظيم دورات تدريبية مساندة للطلبة.

وأكد الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة على أهمية الإبداع والتطوير في الحياة الجامعية للطالب ،وأن الجامعة تولي هذه المهمة باستمرار من أجل استمرار بقاء فيلادلفيا في مصاف الجامعات المتقدمة محلياً وعربياً ودولياً.

وأعرب الأستاذ الدكتور عصام نجيب الفقهاء عميد التطوير والتعلم عن بعد ومدير مركز الابداع والحاضنات في جامعة فيلادلفيا عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً على دور ادارة الجامعة في دعم عمادة التطوير والتعلم عن بعد .

وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي ومستشار الرئيس الاستاذ الدكتور محمد امين عواد وعميد البحث العلمي وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا واعضاء مجلس عمادة التطوير والتعلم عن بعد .