وطنا اليوم-عمان:قامت إذاعة يرموك FM بإجراء لقاء حواري مع الأساتذة في كلية الصيدلة في جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح والدكتور لؤي أبو قطوسة وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور الملاح عن الأبحاث العلمية والدراسات التي قامت بها جامعة البترا وبخاصة الأبحاث المتعلقة في دراسة مستوى فيتامين د والنتائج والإحصائيات التي تم نشرها في عدد من المجلات العالمية، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى نسبة نقص فيتامين د عند الرجال 76% وعند النساء 90% حيث كان تركيز فيتامين د في بلازما الدم أقل من ٢٠ نانو غرام لكل مل.

وتحدث الدكتور أبو قطوسة عن المؤتمر الصيدلاني التي تنظمه جامعة اليرموك ومدى تأثيره الإيجابي في تطوير التعليم الصيدلاني وتحسين المخرجات العلمية في خطط كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية، وفي نهاية اللقاء قام الدكتور خلف الطاهات عميد كلية الصحافة والاعلام في جامعة اليرموك والدكتور زهير الطاهات مدير إذاعة يرموك "إف إم" بتكريم الدكتور إياد الملاح والدكتور لؤي أبو قطوسة على مشاركتهم في البرنامج الإذاعي لجامعة اليرموك مثمنين دور جامعة البترا الريادي في تطوير العملية التعليمية في الأردن