جامعة البترا تتعاون مع مركز الإيمان القرآني لخدمة المجتمع المحلي

وطنا اليوم-عمان:اتفق وفد من طلبة جامعة البترا مع إدارة مركز الإيمان القرآني للإناث، على التعاون المشترك لعقد لقاءات تنويرية لطالبات المدارس في مرج الحمام بالتعاون وذلك في إطار خدمة المجتمع، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ جداريات، وإنتاج فلم دعائي للمركز.

وضم اللقاء طلبة كلية التصميم الجرافيكي في كلية العمارة بجامعة البترا ومديرة المركز فردوس بواية والأستاذة ساجدة مثقال والأستاذة رشا العلي، وتم بحث احتياجات المركز، ليتم إنجازها خلال الفصل الدراسي الحالي من قبل طلبة الجامعة لفائدة المركز ضمن محور خدمة المجتمع المحلي.

وقالت عميدة كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا الدكتورة فاطمة النمري إن الجامعة تحرص على تقديم الخدمات المجتمعية من خلال المواد الدراسية والإمكانات التقنية والفنية الموجودة لدي الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يعزز الترابط بين العملية التعليمية بالجامعة والمجتمع المحلي.







