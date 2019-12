جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل بالتعاون مع السفارة الأمريكية

وطنا اليوم-عمان:تحقيقا لرؤية جامعة فيلادلفيا في التطور والتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير الدولية وبناء شراكات استراتيجية قام قسم اللغة الانجليزية وآدابها باستضافة السيدة هيذر ديوغاردي من السفارة الأمريكية لعمل ورشة عمل تفاعلية موضوعها:

"How to Write a CV and a Covering Letter"

وقد رحبت الدكتورة عرين خليفة رئيسة القسم بالضيفة , وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج "Pep" برنامج تمكين المحترفين الذي تطلقه مؤسسة سميثونيان في واشنطن العاصمة الأمريكية وتم تبنيها للجمهور الأردني لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقد تفاعل الطلبة مع الورشة بشكل كبير وعبروا عن سرورهم بمعرفة أمور تطبيقية تفييدهم في مستقبلهم العملي.