عمان العربية تعلن الفائزين بجائزة هالت برايز الدولية

دعا رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم طلبة الجامعة إلى مواكبة متطلبات العصر والاستعداد للمستقبل الذي يعتمد على الأفكار الريادية في العمل وتصميم المشاريع.





وقال رئيس الجامعة ، خلال ختام حفل مؤسسة هالت برايز المنظم اليوم الأحد بالتعاون مع الجامعة، إن الجامعة ومن منطلق رؤيتها ومنهجها تجدد دعمها لأي مشروع ريادي مقدم من الطلبة "ماديا ومعنويا"، معربا عن استعداد إدارة الجامعة لتذليل الصعوبات أمام أي مشروع.





وأعلنت اليوم بحضور ممثل الجائزة حامد قويسم، الفرق الفائزة والؤلفة من الطلبة، ممن تقدموا بمشاريع طلابية، والتي بلغت 12 مشروعا تمثل طلبة الجامعة على مختلف الكليات والاقسام، حيث فاز بالمركز الاول فريق (Creative Carton)، في حين فاز بالمركز الثاني ( Vitamin E) والذي يتمحور على إعادة تدوير المياه في المباني القديمة، بينما جاء فريق (pioneers) في المركز الثالث، ويتمحور حول إعادة استخدام البلاستيك في تعبيد الطرق.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على البحث عن فكرة ربحية للمشروع بحيث تكون العائدات التي يتم تحقيقها تعود بالنفع الايجابي على البيئة، ومن المقرر أن تتاح للفرق الثلاثة الاولى الانتقال للمنافسة على مستوى الجامعات الاردنية ثم على مستوى اقليمي، ثم عالمي، وربح مبلغ مالي، حيث سيشارك الفائزون في تدريب متخصص من خبراء عالميين في الخارج لتطوير أفكارهم وإيجاد حلول مجدية للمشاكل التي يواجهها العالم.

وتكونت لجنة التحكيم من أعضاء : سهاد فليفل، ووائل اللوزي، وزهير العورتاني.

وتستضيف جامعة عمان العربية، للمرة الثانية، المسابقة الريادية، لإطلاق ابداعات الطلبة التنافسية في ابتكار فكرة شركة تمثل حلا وفرصة.

وشارك في التدريب : أعضاء هيئة التدريس الدكتور رامي هناندة، والدكتور نبيل حميدان، والدكتورة رائدة عماري، في حين شارك بالتنظيم: مدير مركز الأعمال الريادية والمبادرات المجتمعية الدكتور مطيع الشبلي، ومن كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية الدكتورة هيفاء أبو العدوس وصفاء بني ياسين والطالب يوسف أبو عبيد.

وهالت برايز، مؤسسة غير ربحية، تقعد سنويا هذا البرنامج الذي يتضمن عدة مسابقات للمشاريع الطلابية، على مستوى الجامعات الاردنية.







