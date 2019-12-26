وطنا نيوز -" مهارات كسب التأييد " دورة تدريبية لشباب كلنا الأردن في الجامعة الأردنية ..

الرئيسية | شباب و جامعات " مهارات كسب التأييد " دورة تدريبية لشباب كلنا الأردن في الجامعة الأردنية ..

وطنا اليوم-نظمت هيئة شباب كلنا الأردن / صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في العاصمة دورة تدريبية بعنوان " مهارات كسب التأييد " بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية بمشاركة 30 من طلبة الجامعة ، وتأتي هذه الدورة للمساهمة في تطوير المهارات الحياتية لطلبة الجامعة من خلال امتلاكهم عدد من المعلومات الفنية والأدوات المعرفية التي تسهم في بناء شخصيتهم من خلال تفعيل دورهم كشريك حقيقي ومؤثر في الحياة العامة .

وأكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود على أهمية الشراكة بين الهيئة والعمادة بمختلف أقسامها لما توفره من تكاملية في توفير بيئة معرفية وإبداعية للطلبة من خلال عقد مثل هذه الدورات بما يعزز من مهارات الطلبة وتفاعلهم في النشاط اللامنهجي مما يساهم في تحقيق شخصية شبابية متوازنة وفاعلة بصورة إيجابية في المجتمع .

وقال مدرب الدورة الدكتور حارث أبو حسين أن الدورة أسهمت في تعريف المشاركين بمفهوم كسب التأييد وأهميته وعناصره، وكيفية تحديد المشكلة أو قضية معينة للوصول إلى الحل المناسب، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي في كسب التأييد وصياغة الحملات، وأهمية الأدوات الحديثة في حملات كسب التأييد وطرق بناء الخطط الإستراتيجية الفعالة وهذا سوف يعزز من تحقيق معلومات للطلبة في تطوير نشاطهم الطلابي داخل الجامعة وفي المجتمع .

وثمنت الطالبة ورود أبو لباد على أهمية مشاركتها في الدورة التدريبية لما أضافته لها من معرفة وقيمة مضافة حول مهارة كسب التأييد من خلال المعلومات والتدريبات العملية التي تم طرحها في التدريب وإطلاعها على أساليب بناء الخطط الإستراتيجية الفعالة والمنهجية العلمية في صياغة رسالة حملات كسب التأييد ووضع خطة العمل التنفيذية .

وقال مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن المحامي عبدالرحيم الزواهرة أن الهيئة اليوم وضمن خطتها التنفيذية توفر مساحة متنوعة من البرامج والأنشطة التدريبية والتطوعية التي تسهم في تعزيز شراكة حقيقية مع عمادات شؤون الطلبة في الجامعات لما يحقق من دائرة متكاملة الفائدة والأهداف لخدمة الشباب وطلبة الجامعة مما يعزز من بناء جيل شبابي متوازن وقادرة على صياغة دوره في المجتمع .

وفي نهاية التدريب تم تخريج الطلبة المشاركين بحضور نائب العميد لشؤون الطلبة الدكتورة جمانة الزعبي ومديرة مكتب الإرشاد الوظيفي الدكتورة ختام الزغول والأستاذة أروى أبو قورة ومنسق الهيئة في العاصمة عثمان العبادي وعدد من موظفي عمادة شؤون الطلبة .

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