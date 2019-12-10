طلبة نادي سند في جامعة عمان الأهلية ينظمون يوما للفحوصات المخبرية المجانية

وطنا اليوم-عمان:أقامت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الأهلية وبالتعاون مختبرات "ميجا لاب" يوماً مفتوحاً لإجراء الفحوصات المخبرية المجانية ومنها نوع الدم ومستوى السكر بالإضافة إلى ضغط الدم، وذلك يوم الخميس 12-12-2019 في مكة مول.

حيث شارك في هذا النشاط طلبة نادي "سند" الذي أنشأته الكلية لتحفيز الطلبة على التطوع وتعزيز مفهوم خدمة المجتمع لديهم، وتنمية مهاراتهم في مجال التواصل مع المجتمع، وإكسابهم الخبرات المختلفة، وبإشراف أساتذة الكلية د. طلال القيسي و د.خالد القيسي.

ومن الجدير ذكره أن كلية العلوم الطبية المساندة أصبحت كلية قائمة بذاتها بتخصصاتها الأربعة: العلوم الطبية المخبرية، السمع والنطق، علم البصريات وعلم التجميل ، وذلك بعد ان انفصلت عن كلية الصيدلة خلال العام الجامعي الحالي