جامعة فيلادلفيا تقيم جلسة تفاعلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

وطنا اليوم-عمان:برعاية معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة نظّم قسم دراسات التنمية بجامعة فيلادلفيا بالتعاون مع مركز الشفافية الأردني ، في قاعة الندوات بكلية الآداب والفنون جلسة حوارية تفاعلية بعنوان : "تأثير الفساد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

حاور فيها طلبة دراسات التنمية وأعضاء الهيئة التدريسية الضيوف المتحدثين في هذه الفعالية التفاعلية التوعوية كل من المتحدث الأستاذ الدكتور النائب / مصلح الطراونةرئيس اللجنة البرلمانية للشباب والتعليم والسيدة هيلدا عجيلات المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز الشفافية الأردنيوالسيدة ربى الطراونة مندوب هيئة النزاهة و مكافحة الفساد ، المحققة في الهيئة ومجموعة من فرسان الشفافية في فريق المركز .

و قام بالتقديم وإدارة الحوار الأستاذ الدكتور سالم ساري ،(أستاذ علم الاجتماع والفكر التنموي ، ممثل الجامعة في مبادرة جامعات ضد الفساد) .هذا وقد التقى الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة الوفد الزائر مرحباً بزيارتهم وحرصهم على التفاعل الميداني مع طلبة لجامعة وقد أبدى الوفد الزائر أعجابه والوعي الجامعي المتطور لفيلادلفيا ، إدارة واساتذة وطلاباً بتفاصيل وأبعاد هذه المشكلة فلدى فيلادلفيا من الرؤية الواضحة والتجربة العلمية والعملية المعمّقة بورشات عمل متخصصة نظمها مركز الشفافية الأردني " جامعات ضد الفساد" والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد و المتجهة بثبات الى تعزيز ثقافة النزاهة لدى الشباب الجامعي ونشر ثقافة جامعية مجتمعية مضادة لفكر وممارسات الفساد باعتباره المشكلة المجتمعية التنموية المقلقة لنا جميعاً . وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله عميد كلية الآداب والفنون بالجامعة