وطنا اليوم-- صدر العدد الأول من المجلد الثالث من مجلة جامعة عمان العربية للبحوث "سلسلة البحوث الإدارية"، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عمان العربية بواقع عددين في السنة.

وقال رئيس هيئة التحرير، عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور عدنان الجادري أن المجلة تعد إضافة نوعية إلى المجلات العلمية المحكمة في مؤسسات التعليم العالي العربية، وأضاف أن هذا العدد يتضمن مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية المحكمة في المجالات الإدارية وهي:

معايير اختيار مدقق الحسابات في الجمعيات الأهلية الفلسطينية من وجهة نظر إدارات الجمعيات، وأثر المزيج التسويقي الخدمي في توسيع استخدام الاشتمال المالي في البنوك الإسلامية في الأردن، وأثر المرونة الاستراتيجية في العلاقة ما بين التوجه الريادي والأداء التنظيمي في شركات الاتصالات في الاردن، وأثر أنماط الثقافة التنظيمية في تعزيز أخلاقيات الاعمال في البنوك التجارية الأردنية، وأثر اجمالي ودائع العملاء على ربحية البنوك التجارية الأردنية، وأثر الجدارات الجوهرية على الأداء التنظيمي في البنوك التجارية الأردنية، وأثر تكنولوجيا المعلومات على استراتيجيات ريادة الاعمال في شركات الاتصالات اليمنية، وأثر التسويق بواسطة الهاتف النقال على الصورة الذهنية لدى عملاء البنوك التجارية الأردنية، وأثر اجراءات التدقيق الضريبي في الحد من التهرب الضريبي في الأردن، وأثر التخطيط الاستراتيجي على أداء العاملين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات في العاصمة عمان، وأثر الاستراتيجيات التنافسية على تحقيق الميزة التنافسية في مصنع الأدوية الأردنية، وأثر نظم المعلومات الادارية على ذكاء الاعمال، وأثر التدفقات النقدية على القيمة السوقية لأسهم الشركات الصناعية الأردنية، وأثر الرفع المالي على ربحية البنوك التجارية الأردنية.