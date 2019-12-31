وفدً من المركز الثقافي الألماني (جوته) يزور جامعة البترا

وطنا اليوم-عمانكاستضاف قسم هندسة العمارة / كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا وفدًا من المركز الثقافي الألماني (جوته) في عمان ورحب الدكتور ياسر أبو هاشم رئيس القسم بالزوار الألمان والمرافقين في رحاب الجامعة بحضور لجنة الأنشطة في القسم Pioneers.

وعرض الوفد الألماني خلال زيارتهم مجالات أعمالهم ومشاريعهم الثقافية والتنموية في الأردن والشرق الأوسط التي تخدم المصممين المهرة لتنمية قطاع الصناعة للشباب من خلال تمويل المنظمة الألمانية للإنماء GIZ للمشاريع الصغيرة.

وقامت كل من المهندسة روان خطاب والمهندسة نعمان الديسي من قسم هندسة العمارة بعرض نبذة عن القسم والأنشطة التي قام بها بالماضي، حيث أبدى الوفد الضيف إعجابه بمستوى التعاون بين قسم هندسة العمارة مع المجتمع المحلي والمدارس بشكل خاص الذي يهدف لتنمية مهارات التصميم والإحساس الفني والإبداعي لدى الطلبة. كما تم طرح سبل التعاون المتاحة للاستفادة منها في تمويل المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

يذكر أن المهندسة ياسمين السعودي المدرسة في قسم هندسة العمارة قد أشرفت على التنسيق المسبق لهذا اللقاء