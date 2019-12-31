الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل بعنوان حملة 16 يوماً : للعنف المبني على النوع الاجتماعي

وطنا اليوم-عمان:نظم مكتب الإرشاد الوظيفي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة فيلادلفيا وبالتعاون مع برنامج (شبابنا قوة) ورشة عمل توعوية تحت عنوان (العنف – مش – قوة) والتي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن (USID) وذلك بمناسبة انطلاق حملة 16 يوماً الدولية لمناهضة العنف المبنى على النوع الاجتماعي، التي نفذها متطوعون من برنامج شبابنا قوة من جامعة فيلادلفيا وبإشراف المدربة الأستاذة فدوى عبد القادر خبيرة النوع الاجتماعي والدمج المجتمعي في البرنامج والدكتور عماد الحلواني مدير مكتب الإرشاد الوظيفي في جامعة فيلادلفيا وقد اشتملت الورشة على تمارين توعوية للطلبة تنبذ العنف ضد المرأة وضد الرجل والطفل، وقد أسهم الطالب محمد أبو عدس في إعطاء جانب من هذه الورشة التي حضرها ما يقارب 40 طالبًا وطالبة، حضرت السيدة نانسي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن (USID) الورشة وسجلت ملاحظاتها حول تفاعل الطلبة وتعاونهم في إنجاح مثل هذه النشاطات، وقد أقيمت هذه الورشة في قاعة التدريب التابعة لمكتبة الجامعة واستمرت ساعتين وقد أبدى الطلبة ارتياحهم وتفاعلوا بشكل كبير وإيجابي مع هذا النشاط اللامنهجي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة لهم في أوقات فراغهم.



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