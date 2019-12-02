الرئيسية | شباب و جامعات تمريض فيلادلفيا تقوم بمبادرة بنك الملابس ودميتي

وطنا اليوم-عمان:تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي أطلقت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا للعام السادس على التوالي مبادرة بنك الملابس ومبادرة دميتي التي أقيمت في جمعية خيرية لرعاية الأيتام في مخيم جرش، ضمن لجنة الأنشطة الطلابية بإشراف المدرسة غونان سمحان والمشرفة نسرين المسلمي والمشرفية ربا زيادنة خلال مساقي تمريض صحة المجتمع وتمريض الاطفال، حيث أقيم حفل خيري في هذه الجمعية و تم توزيع العديد من الألبسة والألعاب بالإضافة الى العديد من المأكولات والأشربة والهدايا المتميزة للأيتام. وعبر الاطفال عن سعادتهم بالأنشطة الترفيهية (مثل الرسم على الوجوه, المهرج, المسابقات). وأبدوا شكرهم لطلبة على ما قاوموا التي عززت روح التطوع لدى الطلاب والمجتمع .















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