الرئيسية | شباب و جامعات التصميم الداخلي في فيلادلفيا يزور متحف جلعد الثقافي

وطنا اليوم-عمان:قام وفد من طلبة قسم التصميم الداخلي في جامعة فيلادلفيا وبإشراف المدرسة ايمان البطاينة والمدرسة ايناس درادكة بزيارة الى متحف جلعد الثقافي انطلاقاً من رؤية ورسالة الجامعة في بناء شراكة مثمرة مع المجتمع ، وايماناً من دور كلية الآداب والفنون في ذلك، ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة قسم التصميم الداخلي لأنشطته اللامنهجية ، حيث تم تقديم شرح تفصيلي من إدارة المتحف حول المقتنيات الموجودة فيه وهي عبارة عن مجموعة كبيرة جداً من اللوحات الفنية والأعمال النحتية والخزفية، وقد أعجب الطلبة بالأعمال الموجودة، وقدّم الوفد مجموعة من قوارير الزرع كهدية من جامعة فيلادلفيا لمتحف جلعد وتم الاتفاق على استمرار الزيارات وتعميق التعاون بين الجامعة والمتحف بما يعود بالنفع على الطلبة والمجتمع المحلي.























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