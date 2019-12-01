جامعة البترا تعقد ورشة تصميم الهياكل الإنشائية لطلبة المنتسوري

وطنا اليوم-عمان:نظمت جامعة البترا ورشة عمل في مجال الهياكل الإنشائية لمجموعة من طلبة مدارس المنتسوري نظمها قسم هندسة العمارة من كلية العمارة والتصميم، وعقدت الورشة في مدارس المنتسوري.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة فعاليات لخدمة المجتمع المحلي المتمثل بطلبة المدارس، لتدريبهم على عمل تصميم الهياكل الإنشائية من ألواح الكرتون.

واشرف أعضاء الهيئة التدريسية في قسم هندسة العمارة على أعمال الطلبة ومساعدتهم في إعداد التصاميم، وضمت اللجنة المشرفة على الفعالية من الدكتور ياسر أبو هاشم، والمهندس رعد عيسوه، والمهندسة شذا قطيط، والمهندسة ياسمين السعودي، والمهندسة روان خطاب، والمهندسة نعمات الديسي، والمهندسة سارة أبو السعود، والمهندسة نورسان أبو جعفر، والمهندسة بتول القرارعة.







