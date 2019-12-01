 وطنا نيوز -جامعة البترا تعقد ورشة تصميم الهياكل الإنشائية لطلبة المنتسوري
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
جامعة البترا تعقد ورشة تصميم الهياكل الإنشائية لطلبة المنتسوري
التاريخ : 11-12-2019 03:18:39 المشاهدات: 912

وطنا اليوم-عمان:نظمت جامعة البترا ورشة عمل في مجال الهياكل الإنشائية لمجموعة من طلبة مدارس المنتسوري نظمها قسم هندسة العمارة من كلية العمارة والتصميم، وعقدت الورشة في مدارس المنتسوري.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة فعاليات لخدمة المجتمع المحلي المتمثل بطلبة المدارس، لتدريبهم على عمل تصميم الهياكل الإنشائية من ألواح الكرتون.

واشرف أعضاء الهيئة التدريسية في قسم هندسة العمارة على أعمال الطلبة ومساعدتهم في إعداد التصاميم، وضمت اللجنة المشرفة على الفعالية من الدكتور ياسر أبو هاشم، والمهندس رعد عيسوه، والمهندسة شذا قطيط، والمهندسة ياسمين السعودي، والمهندسة روان خطاب، والمهندسة نعمات الديسي، والمهندسة سارة أبو السعود، والمهندسة نورسان أبو جعفر، والمهندسة بتول القرارعة.




















تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق