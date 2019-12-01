 وطنا نيوز -فيلادلفيا تشارك في بطولة الاتحاد الأردني للسكواش
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
فيلادلفيا تشارك في بطولة الاتحاد الأردني للسكواش
التاريخ : 11-12-2019 03:14:50 المشاهدات: 872

وطنا اليوم-عمان:شارك فريق جامعة فيلادلفيا للسكواش في البطولة المفتوحة التي نظمها الاتحاد الأردني في لعبة السكواش خلال الفترة من 7-10/12/2019، وتأتي هذه المشاركة لإتاحة الفرصة للاعبين لتعزيز خبراتهم في اللعبة وتنمية قدراتهم الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة توفر صالة متخصصة للسكواش في عمادة شؤون الطلبة يُشرف عليها مدرب متخصص ومؤهل، وهي مفتوحة لكل طالب يجد في نفسه الرغبة لممارسة هذه اللعبة.



تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق