فيلادلفيا تشارك في بطولة الاتحاد الأردني للسكواش

وطنا اليوم-عمان:شارك فريق جامعة فيلادلفيا للسكواش في البطولة المفتوحة التي نظمها الاتحاد الأردني في لعبة السكواش خلال الفترة من 7-10/12/2019، وتأتي هذه المشاركة لإتاحة الفرصة للاعبين لتعزيز خبراتهم في اللعبة وتنمية قدراتهم الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة توفر صالة متخصصة للسكواش في عمادة شؤون الطلبة يُشرف عليها مدرب متخصص ومؤهل، وهي مفتوحة لكل طالب يجد في نفسه الرغبة لممارسة هذه اللعبة.