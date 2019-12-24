الرئيسية | شباب و جامعات الإسعافات الأولية ... دورة تدريبية في عمان العربية

وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية دورة تدريبية بعنوان "الاسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي" بالتعاون مع مستشفى الإسراء. واستعرض مدير مركز الإنعاش القلبي الرئوي في مستشفى الإسراء الدكتور فايق الجبور؛ بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور يزن الرشدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة في الدورة؛ التعريف بالاسعافات الاولية، والتعريف بالمسعف الأولي، الهدف من تقديم الإسعافات الاولية للمصاب، صفات المسعف الناجح، كيفية التصرف بالحالات الطارئة، أساسيات إنقاذ حياة المصاب، الاخطار التي قد يسببها المسعفين للمجتمع، آلية المسح الاولي والاجراءات المتبعة لاسعاف المصاب، وعرض أمثلة على كيفية اجراء الاسعافات الأولية حالات النزيف الداخلي والخارجي، والغرق، والحروق، وعضات الحيوانات الشرسة، لدغات الحشرات، حالات دخول أجسام غريبة لجسم الإنسان، النوبة والأزمة القلبية، وغيبوية السكري، صدمات الحساسية، أعراض وعلامات التسمم الغذائي، كيفية التعامل مع ضربات الشمس، اسعافات الحالات الجنائية، حوادث الطرق.

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