صدور سلسلة البحوث التربوية والنفسية لـعمان العربية

وطنا اليوم-عمان: صدر العدد الأول من المجلد الثالث من مجلة جامعة عمان العربية للبحوث "سلسلة البحوث التربوية والنفسية"، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عمان العربية بواقع عددين في السنة.

وقال رئيس هيئة التحرير، عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور عدنان الجادري أن المجلة تعد إضافة جديدة إلى جوانب التميز المتعددة التي تتسم بها جامعة عمان العربية والبحث العلمي، وأضاف أن هذا العدد يتضمن مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية المحكمة وهي:

أثر استخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي في تحصيل طلبة الصف الثامن الأساسي في مادة اللغة الإنجليزية، والذكاء الاجتماعي وعلاقته بالقدرة على حل المشكلات لدى الطلبة المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت التعليمية، ونوعية الحياة وعلاقتها بالتوافق النفسي والامل لدى مرضى السرطان، والنمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم ما بعد الأساسي في سلطنة عُمان وعلاقته بإدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر معلميهم، وواقع برامج إعداد المعلمين ودرجة توافقها مع معايير مهنة التعليم عالميا، ودرجة تضمين مفاهيم التربية البيئية في كتب العلوم للصفوف الثلااثة الأولى، وتقييم مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري من وجهة نظر مقدمي الخدمات، وقياس أثر التخمين في اختبارات الأختيار من متعدد في مادة الرياضيات للصف التاسع الاساسي في ضوء النظرية الكلاسيكية في القياس، والأداء الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة وعلاقته بالثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات، واستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعلاقته باتجاهاتهم، والإستراتيجيات الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى معلمي الرياضيات وطلبتهم في مرحلة التعليم الأساسي، وجودة الحياة وعلاقتها بالإدمان على الانترنت لدى طلبة المرحلة الاساسية العليا، والضغوط النفسية وعلاقتها بالفاعلية الذاتية والرضا عن المهنة لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي.