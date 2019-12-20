طلبة البترا يفوزون بجائزتين في مسابقة دار الأوبرا المصرية

وطنا اليوم-عمان:حصل قسم التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم بجامعة البترا على جائزتين من دار الأوبرا المصرية ضمن الدورة الثالثة لجائزة محمد عبلة لتحريك اللوحات الفنية.

وحصلت الطالبة جود الشرايعة على الجائزة الفضية بينما حصلت زميلتها إيناس راضي على الجائزة البرونزية، وأقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز في قاعه مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

وقالت عميدة كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا الدكتورة فاطمة النمري إن مشاركة طلبة الكلية في المسابقة يأتي ضمن استراتيجية الجامعة للنهوض بمستوى الطلاب وتنميه إبداعاتهم.

وأنتج الطلبة أعمالهم ضمن مادة تصميم الوسائط المتعددة والتي تدرس بقسم التصميم الجرافيكي بإشراف الدكتور محمد خيري والمهندس حمزة زايد.

يشار إلى أن جائزة محمد عبلة لأفلام تحريك اللوحات الفنية هي مبادرة من ستوديو "أنيميشن 8" بهدف تقديم الأعمال الفنية التشكيلية بطرق عرض مغايرة. والخروج بها من أروقة المعارض التشكيلية والدمج بين العديد من الفنون والتكنولوجيا لتقديم أفكار الأعمال التشكيلية بصورة فيلمية مختلفة، ونشر الأعمال الفنية المشاركة والترويج لمخرجي أفلام التحريك المستقلين العرب والعمل على إتاحة هذه الأعمال أمام الجمهور العربي.

واستقبلت اللجنة المنظمة للجائزة بدورتها الثالثة قرابة 40 فيلماً لعدد من المخرجين الشباب والشابات من مصر والأردن وتونس والجزائر ضمت المسابقة الرسمية للجائزة 21 فيلماً انطبقت عليهم الشروط الحاكمة وجاءت الأفلام لتتنافس على جوائز المسابقة المعلنة باللائحة والمقدرة بخمسة وعشرين ألف مصري.







