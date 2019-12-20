مذكرة تفاهم بين الأمن وجامعة البترا في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم-عمان:وقعت مديرية الأمن العام ممثلة بوحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي وجامعة البترا اليوم مذكرة تفاهم تهدف للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز مجالات البحث العلمي والتدريب وتبادل الخبرات ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد الدكتور خالد العجرمي ونائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجه وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتورة نهى الخليلي وعدد من عمداء كليات الجامعة وضباط الأمن العام .

وأكد العميد الدكتور العجرمي أن توقيع هذه المذكرة جاء لتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة و كأحد مشاريع الخطة الإستراتيجية لمديرية الأمن العام ، ولتحديد المخاطر التي تواجه المواطنين وتؤثر على الأمن المجتمعي وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية والوقائية والإصلاحية .

وأضاف العميد العجرمي أن مديرية الأمن العام تسعى دائماً إلى التعاون المستمر مع كافة مؤسسات المجتمع لخدمة الوطن، ونظرا لأهمية عمل وحدة الجرائم الإلكترونية في إبقاء فضائنا الإلكتروني آمناً حتى لا يتعرض المواطنون لمخاطر إلكترونية ، مشيداً بتعاون جامعة البترا في كافة المجالات التي تهدف للمصلحة العامة ، وتبادل الخبرات بين الطرفين من خلال تقديم المعلومات من وحدة الجرائم الإلكترونية من الجانب العملي الذي يستفيد منه طلبة تخصص أمن المعلومات في الجامعة، واستفادة مرتبات الأمن العام من الجامعة بخبراتها الأكاديمية، بالإضافة إلى توحيد الجهود والتشاركية وفتح قنوات الاتصال مع كافة مؤسسات المجتمع.

وأشاد نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجه في التطور الكبير الذي وصلت إليه وحدة الجرائم الإلكترونية في البحث الجنائي، وتعاون مديرية الأمن العام مع كافة المؤسسات العلمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود العديد من خريجي الجامعة العاملين في مديرية الأمن العام في مختلف إداراتها ووحداتها الشرطية .

وأشارت الدكتورة نهى إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى بناء القدرات من خلال عقد دورات متخصصة عن الأساليب والأجهزة المستخدمة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية، وتقديم معلومات لأغراض البحث العلمي ومشاريع تخرج الطلبة، وتقديم محاضرات "دراسة حالة" ضمن المواد الدراسية التي تقدمها جامعة البتراء، إضافة إلى تبادل الخبرات والإمكانات وتوظيفها لتصميم نشاطات ومشاريع مشتركة ، واستقبال الزيارات العلمية والعملية بين الطرفين .

وتضمنت الاتفاقية مجموعة من البنود ضمن الاهتمامات المشتركة لكلا الطرفين بهدف ربط جامعة البترا بالمؤسسات المعنية بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية لتبادل الاستفادة من الخدمات العملية التي توفرها مديرية الأمن العام والخدمات الأكاديمية التي توفرها الجامعة ، بالإضافة إلى قيام الجامعة بعقد ندوات توعوية وتثقيفية في مجال أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية لدى مديرية الأمن العام، وعقد دورات تدريبية متخصصة في أمن المعلومات لكوادر من الأمن العام







