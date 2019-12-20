الصرايرة محاضر بجامعة البترا: غياب الصحة العقلية أهم سبب في انتشار الأمراض غير المعدية

وطنا اليوم-عمان:قال الطبيب في قسم الجراحة بمدينة الحسين للخدمات الطبية الدكتور ضياء الدين الصرايرة أن أهم سبب في انتشار الأمراض غير المعدية كالسكري وضغط الدم والدهنيات هو غياب الصحة العقلية، وذلك وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تأثير التواصل الاجتماعي على إفراز الهرمونات في الجسم.

واستضاف قسم العلوم التربوية في جامعة البترا الصرايرة لتقديم محاضرة بعنوان "كيف تسيطر على تفكيرك"، ضمن مساق التفكير الناقد.

وربط الصرايرة بين إفراز الهرمونات في الجسم وطرق التواصل الاجتماعي والتعليم والمشاعر المتعلقة بقرارات الإنسان اليومية أو المصيرية، مستعرضًا علاقة ذلك بالتوتر، وكيفية التعامل معه وفق مستجدات العلم.

وأكدّت مدرسة مادة التفكير الناقد الدكتورة مرام أبو النادي أن المعلومات التي قدمها المحاضر تأتي ضمن مفردات المساق، وتتحدث عن طرق التفكير التي يتبعها الإنسان للوصول إلى نتائج مناسبة باتباع التفكير العلمي المنطقي الناقد، مضيفة أن هذا النوع من المحاضرات يعتبر مواكبة لآخر مستجدات العلم والاستفادة من مصادر المعرفة في المجتمع المحلي لدعم المادة النظرية.







