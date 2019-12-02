الرئيسية | شباب و جامعات فوز مبادرة فيلادلفيا المعرفة بشهادة التميز الأدائي المستوى الثاني في مسابقة التطوع الأردنية

وطنا اليوم-عمان:حازت مبادرة فيلادلفيا المعرفة على شهادة التميز الأدائي على جهودها الكبيرة المبذولة في العام ٢٠١٩ في مجال إغناء المحتوى العربي الإلكتروني على شبكة الإنترنت وعلى نشاطاتها الأخرى الداعمة للغة العربية وقد جاءت فوز الفريق بشهادة التميز هذه في مسابقة التطوع الأردنية التي نظمتها وزارة الشباب ومنصة نوى ( إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد) ومؤسسة بادر وساهم للعمل التطوعي وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، وقد سلم وزير الشباب الاردني معالي الدكتور فارس بريزات الفريق شهادة التميز وسط حفل بهيج أقيم في وزارة الشباب حيث تسلمتها بالنيابة عن الفريق المديرة التنفيذية للفريق الطالبة لجين أبو زعرور من كلية الصيدلة وحضر الحفل العديد من طلبة الجامعات الأردنية .. كما وشارك الفريق بمعرض التطوع الاردني ليعرض إنجازاته خلال السنتين الماضيتين وبملتقى التطوع الاردني ضمن أيام التطوع الأرنية للإفادة من الدورات وورشات العمل المقدمة بهدف تطوير المبادرات الأردنية .













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